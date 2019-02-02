大樂透春節連開10天 加碼360組百萬紅包

2019-02-02

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大樂透春節加碼活動昨正式起跑，頭獎摃龜，今晚大樂透頭獎上看4億元；360組100萬元「春節大紅包」則開出24組，中獎注數29注，其中20組為1注獨得100萬元、3組為2注各得50萬元、1組為3注各得33萬餘元。台灣彩券公司表示，今天繼續加開9個獎號，對中6個就中「春節大紅包」。

「春節大紅包」開出24組

昨晚第108000010大樂透中獎號碼為「10、17、20、21、32、41」，特別號「34」，頭獎摃龜，2獎1注中獎，獨得獎金459萬餘元；「春節大紅包」獎號為「02、03、05、07、17、28、30、44、47」。台彩表示，本期共29家投注站開出「春節大紅包」，其中台北市中正區「高進發彩券行」已連續4年開出，桃園市平鎮區的「鴻運投注站」和高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」也連續3年開出。

台彩︰連10天開獎 創最長紀錄

台彩表示，自2月1日至10日，連續10天大樂透頭獎天天開獎，創下史上最長紀錄；2月1日至5日，還會增開360組100萬元獎號，對中6個獎號就中100萬元「春節大紅包」，總計將送出360組，扣除昨晚開出的24組，還有336組待送出；今晚開獎的大樂透，除了頭獎上看4億元，將繼續加開9個獎號，想中大獎的民眾敬請把握機會。

另外，昨晚第108000028期今彩539，中獎號碼「18、29、33、34、35」，頭獎摃龜。昨晚第108000028期雙贏彩，中獎號碼「01、02、06、09、10、12、13、17、18、20、23、24」，頭獎同樣摃龜。

彩券號碼

台灣彩券公司今年共推出16款新春限定刮刮樂，提供 7 個 1000 萬元以上獎項。 （記者吳佳蓉攝）

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