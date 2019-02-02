離奇！說要去武當修練 同居兩婦綁紅線陳屍沙灘

2019-02-02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局昨接獲報案，在苗栗縣熱門的戲水景點「假日之森」往南約200公尺處海灘發現一對「男女」遺體，由於遺體上手綁紅線相連，警方一度懷疑是情侶殉情，後來從女子身上的鑰匙找到停在附近的機車，進而聯繫家屬晚間趕到，才發覺2死者皆為女性，是住在頭份市的55歲簡姓、67歲溫姓婦人，苗栗檢警今天相驗，調查死因。

警方指出，由於簡婦穿著以及外型打扮酷似男性，發現時頭戴安全帽，才一度誤以為是男女殉情。

簡婦當宮廟志工 溫婦是服務員

簡婦親友指出，簡婦平常在宮廟當志工，溫婦則在餐廳當服務員。簡婦鄰居說，簡婦與溫婦2年前搬到頭份市居住，1月底才將房屋退租，告知鄰居要搬到中國湖北武當山修練，未聽聞有債務或感情糾紛，平時都以為兩人是「兄妹」。鄰人聽聞2人相偕死亡，大感驚訝，也認為詭異。

由於過去相偕綁紅繩的輕生情況，多半是殉情，象徵生死不分離。加上兩人無明顯外傷，僅臉部疑在漲潮時因摩擦沙灘擦傷，因此警方一度誤為男女殉情。

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