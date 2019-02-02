西施養男友四處兼差 他染毒擁4女

2019-02-02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕已離婚的38歲檳榔西施陳女，為了多賺錢還兼別的工作，供不務正業的36歲張姓男友花用，後來張男染毒淪為藥頭，陳女「為愛墮落」也染毒，雙雙被逮，到警局陳女赫然發現，打扮時髦的28歲林姓女藥腳竟是張男小三，她更爆出張男還有小四、小五，讓陳女偵訊時痛哭不已。

警方調查，陳女為多賺點錢，在檳榔攤當西施，也在一般小吃店當服務生，還四處兼差打工。而張男則整日無所事事，四處鬼混，甚至染上毒癮。

張男去年回通霄鎮老家販賣22公克安非他命，警方到張男住處逮人，並起出吸食器，連同在現場的陳女及隨後查出的藥腳，都被帶回通霄警分局偵訊。

偵訊時，1名打扮時髦的林姓女藥腳，因為與張男互動過於親暱，引起陳女注意。

未料林女大膽向陳女宣示自己是小三，還爆料說張男還有小四、小五，讓陳女當場崩潰痛哭不止，無法進行筆錄訊問。

陳女坦承，交往後期才知道張男染上毒癮，甚至成了藥頭，張男還提供她毒品吸食，她起初抗拒，但拗不過張男，且張男喜歡去汽車旅館做愛吸毒。

陳女還向警方供稱，平日四處奔波所賺的辛苦錢，雖說與張男「兩人共用」，不過實際上卻成了張男個人金庫，辛苦錢幾乎都歸他使用，連張男購車分期付款款項也由陳女負擔，警方將全案移送苗栗地檢署偵辦。

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