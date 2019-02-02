台南年前惡火╱離門僅4公尺 大火封路嬤擁2孫 3死

2019-02-02

1家10口三代同堂

〔記者楊金城／台南報導〕台南市下營區1家10口三代同堂的民宅昨深夜惡火，當時61歲阿嬤黃玉雪與一對8歲、6歲金孫在1樓後方房間睡覺，疑距離疑似起火點的廚房最近，雖離後門只有4公尺，卻被大火封住逃生路線，祖孫3人受困房內被燒成焦屍，阿嬤死前還緊緊摟抱住孫子；另睡在2樓的7人雖離逃生出口遠，破窗再循鄰居提供的梯子爬到地面，全數獲救。

鄰居架梯 救2樓7人

火場是棟頂樓加蓋的3層樓民宅，住有阿嬤黃玉雪、長子、女兒、田姓女婿4個大人和6名孫子，阿嬤的丈夫未住一起。

起火民宅前方加蓋鐵皮屋車庫，後方加蓋廚房，左側是堆放裝潢材料、工具的儲物間，阿嬤和孫子女馮姓小兄妹睡在1樓最後1間房，和廚房緊鄰，後房門一打開就是廚房，離廚房通往儲物間的後側門僅4公尺。

警方調查，昨凌晨3點45分民宅起火後，消防人員到場發現火勢猛烈，民宅旁儲物間陷入火海。阿嬤的女兒、女婿、長子和4名小孩住2樓，已先從2樓前方破窗，踏上鐵皮屋頂再爬到隔壁平房屋頂，鄰居王新旺、王俊平堂兄弟拿來梯子讓7人逃生；逃出後女兒和女婿急呼：「屋內還有人，快救人！」近1小時火勢撲滅後，消防員在1樓後方房間的床上發現阿嬤、馮姓孫子、馮姓孫女遺體。

消防人員研判，因起火點距嬤孫3人房間很近，起火後加上濃煙，連逃出房門沒辦法，被迫困在屋內致被燒成焦屍；起火點疑為1樓後方廚房，可能是電線走火，確切起火原因須再鑑識釐清。

小兄妹是阿嬤一手帶大

死亡的馮姓小兄妹，是阿嬤次子夫妻的子女，次子夫妻在桃園工作，子女由阿嬤帶大，祖孫感情很好；次子凌晨接到通知，上午6點多趕回，阿嬤的丈夫也回家善後，一家人十分哀傷。阿嬤做小生意賣鍋燒意麵、炒麵，做人不錯，街坊得知噩耗非常不捨。

下營區長姜家彬代表市府發給慰問金60萬元給家屬，議長郭信良也致贈30萬元慰問金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/