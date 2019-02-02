不想白肥了 任賢齊砸錢搶救「跑馬」

2019-02-02

〔記者許世穎／台北報導〕鈕承澤因拍攝新片「跑馬」期間疑性侵女性工作人員，該片在事發後停擺至今，先前為戲增胖到100公斤的男主角任賢齊前天上節目「今晚九點見」時表示，想買下該片電影版權。

任賢齊助理昨表示，任賢齊真的很喜歡這個劇本，也擔心努力白費，目前正在和出資方討論買版權事宜。由於他本身也當過導演，會不會兼任補拍導演？助理則說仍在討論中；有媒體報導他可能會為補拍戲分再次增胖，助理表示為了健康因素，公司也應該不會讓他再度增胖。

為了健康 應不會再肥一次

「跑馬」已拍攝約三分之二，在片中演胖子的他，好不容易在一個月內瘦下17公斤。

任賢齊表示，這次為電影「白胖」一場是難得的經歷，「演員要真實去感受。胖了之後，我才知道為什麼胖的人走路腿是打開的。因為大腿內側會磨到褲子，然後很容易喘，很容易流汗。」

他也提到辛苦的增胖過程，「吃東西吃到想吐，因為吃太多了胃酸倒流。」之後透過科學的飲食和訓練，一個月甩肉17公斤，更苦笑：「很慘啊，我不想再想到這個往事。」

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