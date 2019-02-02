稱擁抱卻出現抵抗傷痕 豆導謊話連篇

2019-02-02

〔記者錢利忠／台北報導〕鈕承澤被控性侵後，始終堅稱清白，強調「我此生從沒傷害他人或脅迫他人的意圖或行為」；但全案呈現出來的證據顯示，他所言應都是犯後力圖掩飾、設法脫罪之詞，可說謊話連篇。

鈕承澤說，他只有擁抱及親吻女方，對方後來說不要他就停了，但女方身上的傷，證明他講的根本不實。若他說法屬實，女方胸部就不可能出現他的唾液DNA，兩情相悅的話也不可能造成女方下體嚴重撕裂傷，更不可能女方手腳多處出現瘀、挫傷，案情顯示鈕承澤當時涉嫌舔奶得逞，接著還要「硬上」，女方則試圖抵抗，疑因鈕「久攻不克」加上女方哭泣，他才讓受害人離去，事後再傳LINE道歉，及希望私下和解。

律師指鈕難脫罪

至於採樣鑑驗只在女方胸部採到鈕承澤的DNA，下體有新傷但無鈕承澤的DNA，此部分能否構成檢方所指的「指侵」強制性交罪，或可能只被認為是強制性交未遂？律師丁昱仁表示，鈕承澤若使用手指或其他異物指侵女方下體，便不會在女方下體留下DNA，但根據女方指述及下體、四肢發現的傷勢，加上鈕的「善後」行為等旁證，足以讓鈕承澤以強制性交罪論刑。

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