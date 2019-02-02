傷口會說話 鈕承澤強制性交罪起訴

2019-02-02

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦「豆導」鈕承澤被控性侵案，否認犯行的鈕承澤堅稱當時喝醉及喜歡女方，女方喊停就停，但檢方除比對LINE紀錄及周邊證述，更發現「傷口會說話」，女方不僅胸部有鈕的唾液DNA，下體還出現嚴重撕裂傷，以及手腳多處瘀、挫傷，明顯是遭強制及抵抗才會出現的傷勢，昨依強制性交罪將鈕承澤起訴。

檢指「認知不同」是卸責

檢方強調，縱使鈕承澤犯前曾喝酒，並因對女方心存好感，且「誤認」女方也對他有好感才犯案，但這些都不是寬減刑責的理由，回顧鈕犯後歷次發言，全然沒意識到自己認知嚴重偏差，及對女方所造成的傷害，且對犯行避重就輕，還試圖以「認知不同」卸責，甚至暗指女方也有過失，難認定犯後態度良好，建請法院處以適當之刑。

本案還讓承辦檢察官感觸良深，甚至想到電影「讓子彈飛」情節，電影中致力改革的縣長面對惡霸威壓及利誘，最後語重心長地對惡霸說：「沒有你，對我很重要」；檢方認為，這句話道盡被害女子不希望日後再有其他被害人的心境。

檢引電影 挺受害女抗惡霸

檢方調查，鈕承澤執導電影「跑馬」拍攝過程中結識被害女子，劇組原訂去年11月23日召開工作會議，鈕臨時取消，改邀劇組到家裡聚會，女方由某長官帶至鈕的住所，聚會至隔日凌晨，劇組人員離開前，女方原想一同離去，鈕疑似希望女方留下。當時劇組人員沒注意到女方向他們使眼色，女方也擔心離開恐得罪鈕，只好單獨留下打算伺機離去，不料竟遭鈕承澤壓在沙發上，被強脫衣褲親吻及指侵，後來女方蜷縮在沙發角落痛哭，鈕才同意讓她穿上衣褲離開；女方事後致電室友求助，赴醫院驗傷及報案。

驗傷發現被害人下體有新的撕裂傷，通常此傷勢是因不正常的激烈性交或是孕婦分娩所導致，另在女方胸部採到鈕的DNA，以及手腳多處出現瘀、挫傷。此外，檢方根據LINE對話等證述，認定鈕與女方根本不熟，犯後曾傳訊息向女方道歉，想以60萬元和解等。

主管曾說：鈕傷害大家信任

鈕承澤辯稱，聚會結束後女方留下並與他同坐沙發上，研判女方與他互有好感才進一步親熱，女方喊停後他就沒再繼續，自己當時喝醉，只有親吻及擁抱，其他事不記得了。當初帶女子赴約的主管，曾稱鈕承澤傷害了大家對他的信任。

而鈕承澤被起訴後，未回訊息也未接電話，持續不回應。

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