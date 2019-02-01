大樂透春節加碼 今起連10天開獎

2019-02-01

〔記者吳佳蓉／台北報導〕農曆春節樂透加碼到！台灣彩券公司表示，民眾每年過年最期待的大樂透加碼活動今日正式起跑，自2月1日至10日，連續10天大樂透頭獎天天開獎，2月1日至5日還會另外增開360組100萬元加碼獎，建議民眾可集資包牌購買，提升中獎率。

台彩昨也舉辦「新春買彩券迎財大三元」的投注站造勢活動，台彩總經理蔡國基親赴現場向民眾拜早年，並邀請與「大三元」刮刮樂攜手合作的新春強檔賀歲片「大三元」演員嚴正嵐、吳承洋及監製澎恰恰等人，共同擔任一日店長，拉抬新春買氣。

蔡國基表示，為迎接長達9天的春節連假，今年大樂透連續10天開頭獎，創下史上最長紀錄，2月1日到5日，大樂透每期將增開9個號碼，對中其中6個就中100萬元「加碼獎」，總計將送出360組；若至2月5日加碼獎還未全數送出，將繼續增開到全部組數開完或至2月15日活動結束為止。

此外，「BINGO BINGO賓果賓果」加碼活動也持續進行，2月12日以前，「基本玩法」1~6星獎金將加碼，「猜大小」及「猜單雙」獎金倍數也會由6倍提高為7倍。

刮刮樂方面，蔡國基表示，今年共推出16款新春限定刮刮樂，整體批售率已達92%，批售金額較去年春節成長14.6%。其中，擁有高額頭獎及「獎金200萬加賓士車」2獎的「2000萬超級紅包」刮刮樂，更是上市7天就批售完畢，而主打刮中就回本且賺錢的「1000萬贏家」刮刮樂，也相當受到歡迎。

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