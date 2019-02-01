辱直播主百人斬 統神哥國動挨告

2019-02-01

〔記者陳慰慈／新北報導〕網路直播主瑀熙在YouTube直播平台發表「千萬不要穿這樣跟女生約會！NG男生穿著大解析」影片，遊戲實況直播主亞洲統神的哥哥、暱稱「國動」的張葦航與另一名暱稱「龜狗」的蘇姓實況主另開直播，不滿瑀熙指，「男生穿海灘褲第一次就被打槍」，辱罵三字經並開砲表示：「海灘褲裡塞100萬，讓妳跪著╳」、「百人斬」、「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下」等語，瑀熙得知後怒告，新北地檢署昨依公然侮辱罪嫌起訴張、蘇2人。

去年7月18日，張男與蘇男針對瑀熙發表的該篇影片，另開直播，張男辱罵三字經及「海灘褲裡塞100萬，讓妳跪著╳啦！」「百人斬對不對…妳破」；蘇男也跟罵：「臭╳╳」、「敢洗我老闆跟老闆他哥的臉」、「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下」等語而挨告。

庭訊時，張男、蘇男辯稱，只是就影片評論，並非針對告訴人，但檢方依據直播內容，認定直播已表明是針對瑀熙所為評論，將2人起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/