打卡熱點又見裸拍 警巡弋壓不住／ PO網涉散布猥褻物最重判2年 公然裸拍也違社維法

2019-02-01

〔記者王駿杰／新竹報導〕有百年歷史的新竹公園日前整建後重新開園成為打卡熱點，卻也招來裸拍族，警方雖加強巡邏，裸拍風氣卻不減反增，還形成搶拍潮；包含新竹公園、青草湖、青青草原、寶二水庫等知名景點近期都遭裸拍族攻陷，新近拍的照片更大膽，甚至有熟女在路人經過時裸拍，並把不雅照PO網賺積分。

律師周利皇及警方提醒，將裸照上傳網路觸犯刑法「散布猥褻物品」罪嫌，最重可判刑2年；公然裸拍也違反社會秩序維護法，被查獲將移送裁罰。

警方指出，新竹腹地廣大、景點多，雖加強巡邏但對裸拍族仍是防不勝防，惟一旦查獲，絕對法辦不寬貸，且不排除在各知名景點安排警力嚇阻。至於將裸拍圖像PO網，因裸拍族多將裸照分享在特定網路論壇，相關論壇電腦IP均架設在境外，查察有困難。

據了解，去年12月就出現美魔女鎖定剛整建完工的新竹公園麗池園林，穿薄紗拍下養眼照，接著也有熟女進攻青草湖、青青草原、寶二水庫等景點，尺度也更大膽。據了解，這些裸拍族按月在特定論壇上傳自拍照，從圖像來看，她們大膽地選在大白天拍照，根本不怕曝光。

裸拍族尋求心理刺激

台灣心理健康與諮商專業發展協會常務監事何宇欣說，裸拍族為尋求內心刺激感才會到處找景點拍攝、上傳網路，希望吸引他人注意，這已成為社會歪風。

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