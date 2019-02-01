符合安全標準 苗縣府暫勒令停用

2019-02-01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕尚順育樂世界號稱全台最大的室內遊樂場館，主打4D遊戲體驗，廣受親子歡迎。昨天發生意外的「海洋奇觀」設施，主管機關苗栗縣政府工商發展處也於第一時間勒令停用，初步了解該設施每半年皆經技師檢查簽證，符合安全標準，今將再至現場勘驗，並等男童傷勢穩定後再釐清責任。

「海洋奇觀」為4D體感遊樂設施，為推進式座艙設計，共3排座位，最多乘載12人，座位上設有安全壓桿，運行時固定乘客不得起身；列車座艙緩行至前方球型螢幕，以聲音、視覺及體感晃動讓乘客感受海底世界動畫，非常受到小朋友歡迎。

縣府工商處表示，業務單位使用管理科人員，每半年皆有會同專業技師前往稽核樂園遊戲設施，都符合安全標準，但意外發生後已先勒令業者停用「海洋奇觀」，今天將派員會同技師到場會勘。

運行前有口頭安全提醒

業者則說，各項遊樂設施每月皆有固定保養維修，且現場操作人員於遊戲運行前，皆有口頭說明乘坐注意事項，過去未曾發生類似情況。

具律師身分的苗栗縣議員宋國鼎表示，縣府應先確認遊具硬體設備是否符合法規標準、具有操作守則、人員有無疏失等；但他也感嘆，類似案件都是悲劇發生後才進行檢討，呼籲有關單位應主動全面稽查，甚至針對遊具使用訂定嚴謹的自治條例，保障兒童遊戲安全。

警方表示，相關責任需待釐清，而理賠事宜則由業者與家屬先行溝通協調，若家屬欲提告過失傷害罪，警方也將依法受理。

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