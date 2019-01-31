「妹妹很sexy想咬一口」華航機師性騷空姐賠10萬

2019-01-31

〔記者溫于德／台北報導〕張姓華航機師兼飛行教官，去年搭乘飛機時，被控強拉自家空姐進廁所，還藉著與客艙經理聊天時對空姐說：「妹妹…很sexy，讓人想咬一口」等語；台北地院依其他空服員證詞與華航內部報告，認定張性騷擾女方，判應賠償10萬元。

空姐控訴，2017年10月間，張男搭華航從曼谷返回台北，她進行客艙檢查經過張身旁被他叫住，張表示，「像妳這樣的姿色在泰國可是國色天香，超級美女！」空姐錯愕之餘，說完「謝謝」轉身離開；未料張竟捏住她的洋裝袖口進廁所，未果後又指著她的右眼下方說：「妳這裡有一個小黑點。」

空姐控，張男後來找客艙經理聊天，故意趁她經過時稱她可愛又性感，讓人想咬一口等語，客艙經理也搭腔「每次飛行遇到她，我也會過敏」等；張還在她背後稱她「小妖精」。

空姐先向華航申訴遭張男性騷擾，張被記小過1支處分；空姐隨後求償50萬元。張出庭時否認拉空姐進廁所，辯稱見她眼妝未擦好，才善意提醒進廁所照鏡子；張也否認口出「讓人想咬一口」、「小妖精」等語。法官判張男賠償空姐10萬元，可上訴。

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