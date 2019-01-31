精障男殺牙醫 判無期 監護5年

2019-01-31

「精障殺人 我先生不會是最後一件」 遺孀籲政府正視

〔記者楊政郡、吳亮儀／綜合報導〕33歲賴姓男子去年5月24日闖入台中市麗緻牙醫診所找妹妹，正義牙醫師王冠中出面阻擋，竟遭賴男殘忍刺殺多刀致死，另造成2名護士1重傷1輕傷，台中地院昨判精障患者賴男無期徒刑，刑後監護5年；死者鄒姓妻子忍住激動心情，理性地說，雖與預期不符，仍感謝法官還她先生公道，但「精障殺人事件不會是最後一件，值得外界更加重視」。

賴男在法庭審理期間，法官詢問是否對被害人道歉，他不對家屬道歉，而是說「死後到地下再向醫師道歉」。

本案宣判後，死者妻子昨下午與犯罪被害人保護協會台中分會召開記者會，犯保台中分會主委陳怡成說，該會統計3年來全國有54件疑似精障殺人既遂案，其中31件經法院鑑定確屬精障患者，如果社會能妥善保護、治療這些精障者，這類殺人案或可避免或減少到零。

鄒婦聲明表示，中市衛生所訪視報告說，賴嫌近幾年精神穩定，甚至可出國打工，但案發後法庭上，經專業的精神鑑定報告，認為凶嫌長期以來妄想不斷，隨時有再犯可能性，必須監護，這麼大的落差，是該相信社區訪視還是專業醫師的鑑定報告？

鄒婦建議，希望精障人士的分級照護判別更專業、謹慎，賦予基層訪視人員更多權力與責任，並加強訓練讓他們能夠辨識風險，而高風險者要由政府接手照顧，以及落實精神衛生法保護人制度，給保護人足夠的教育與支持等。

鄒婦說，小燈泡受難時，蔡總統曾寫卡片說：「不會讓小燈泡白白犧牲，這個社會破了許多洞，會用盡全力把他們補起來」，她盼總統督促修法，政府提供更多資源及關懷給精障者家庭和犯罪被害人。

衛福部統計，2017年精神病患者人數約15萬2000多人，男性略多於女性；衛福部心理及口腔健康司司長諶立中說，「按時服藥」對精障者來說是第一順位、也最重要的事情，且連續按時就醫非常重要。再來就是病患周邊的支持和協助要夠，各國都用個案管理系統來追蹤輔導個案，台灣也有社區關懷員、個案管理師和社區心理志工等，可以協助病患就醫和取得資源。

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