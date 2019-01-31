掰「妳的淋巴很毒」按摩師仿A片指侵女客

2019-01-31

被害女妹妹在同室 還大膽狎女

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕日本A片情節在台真實上演！女子小雲（化名）到養生館按摩，林姓男按摩師竟稱要幫小雲「排毒」，還悄聲說：「這些服務是特別多送的」，無視小雲妹妹就在同室，大膽猥褻指侵被害人下體和胸部；新竹地院判林男與養生館應連帶賠償40萬元。

小雲指控，2015年9月和妹妹去養生館按摩，林男按著按到大腿，接著鼠蹊部，再進一步按到小雲下體，表示「是在幫忙排毒」，之後又按到胸部，並稱：「女子SPA館都有這樣的服務。」

按摩師和養生館判賠40萬

林男按到敏感部位時，小雲嚇了一跳，要求停止，林非但未停，還一直說「妳的淋巴很毒，要排毒」，且在她耳邊悄聲說「多送妳幾分鐘，不要跟妹妹說」。小雲說，妹妹在旁邊接受按摩時，一直在哀嚎，沒聽到林男與她的對話。

新竹地院依趁機性交罪將林男判刑1年，林已入監服刑。小雲另對林男及養生館求償80萬元，法官認為，小雲與妹妹同處一室，兩床僅布簾阻隔，按摩過程若小雲要求林男停止或「為什麼會按這裡」、「這是正常的嗎 」等語，妹妹及另名按摩師何以未聽聞這些對話，依此認定小雲本身也有過失，故判決賠償40萬元，養生館應就其中15萬元與林男負連帶損害賠償責任。

情境照

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