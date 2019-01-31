政院前有人放冷槍？ 蘇揆迅速掌握情資

2019-01-31

〔記者王冠仁、簡惠茹、李欣芳／台北報導〕負責駐守行政院的保六總隊員警，昨天上午7點多聽到「碰」的一聲巨響，隨即在靠近行政院2號門外的北市忠孝東路車道路面上，找到一枚彈殼，還目擊一輛白色賓士C300轎車加速駛離，在情況不明前，不排除有人對行政院「放冷槍」，相關系統迅速通報院長蘇貞昌；所幸警方快速破案，證實是酒後拿道具槍「亂開」的年輕人，槍彈均無殺傷力，即時化解敏感狀況。

酒後道具槍誤擊 槍彈均無殺傷力

警方調查，男子施漢揚和友人簡廷衛、吳男等共4人去酒店狂歡後，由吳開車載眾人返家，途中走錯路，開到行政院外的忠孝東路，坐後座的簡男因無聊，拿起施男的道具槍把玩，持槍伸到車窗外時，不慎擊發一槍，雖當時認為「不是真槍，應該沒事」，但怕惹上麻煩不敢回家，改去旅館投宿。

北市警中正一分局案發後5小時追到旅館，逮捕正欲退房的4人，起出1把道具槍與42發道具彈，鑑識判定是以道具槍擊發空包彈，無殺傷力。施男表示，他在環南市場以屠牛為生，另3人是從小認識的朋友。

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