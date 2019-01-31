新任檢察司副司長 李濠松破最資淺紀錄

2019-01-31

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部昨發出人事派令，繼新派21位檢察長後，另有9個職位人事異動，最引人注目的是，司法官訓練所43期結業的「小學弟」李濠松，去年從一審主任檢察官直升綜合規劃司副司長，這次再直上法務部第一大司「檢察司」副司長，打破最資淺的紀錄，也彰顯部長蔡清祥「就是要年輕」的決心。

此外，高檢署書記官長陳傳宗（29期）調升最高檢察署書記官長；二審檢察官吳怡明（38期）出任高檢書記官長；許永欽（34期）擔任洗防辦執行秘書；黃錦秋（35期）獲派警政署政風室主任，也是該職位首位女性。

高檢署主任檢察官宋國業（23期）接襄閱主任檢察官；廉政署主任秘書曾昭愷（34期）接法務部綜規司副司長；高檢署檢察官簡美慧（38期）調行政院辦事；警政署政風室主任馮成（37期）接廉政署主秘。

另一方面，法務部為體恤受刑人家屬辛勞，決定每年編列億元預算，由矯正署打造遠端接見系統，讓家屬可透過手機與收容人視訊，免去舟車勞頓困擾；目前選定澎湖及台東泰源兩間監獄試辦。

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