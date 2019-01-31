哀鳳A貨月撈200萬 湖北幫還派人來台監督

2019-01-31

以醫美名義來台

〔記者許國楨／台中報導〕中國拼裝爛手機襲台！警方破獲一個橫跨兩岸的仿冒手機集團，起出侵權市值超過1千萬元的3千多件仿冒品，查出該集團在中國用仿冒零件拼裝哀鳳與三星手機，大量出貨到台灣，除透過實體店面及網路平台以二手機、展示機等名義低於市價販售，還派遣都來自中國湖北的幹部，接續以醫療美容名義申請來台掌控營運，每月狂撈200萬元，訊後依違反商標法送辦。

誆二手機便宜賣

警方日前接獲檢舉，桃園市一間實體店面標榜販售iPhone與三星廠牌的二手機、展示機、福利機，以低於市場價格一成以上、約2000元至5000元價格吸引買家上門購買，並透過露天與蝦皮網站販售周邊3C商品，深入追查發現，該業者售出手機可能使用仿冒零件，導致消費者誤購後不僅故障率高，手機甚至可能完全無法開啟。

爛手機無法開機

警方查緝後發現，業者門市兼倉庫的承租民宅內堆滿iPhone與三星手機，以及耳機、充電線、無線充電盤等配件共計3847件，經原廠鑑定後都是仿冒品，侵權市值千萬元，另帶回涉案的中國籍22歲男子李兆陽，以及受僱當店員協助手機銷售面交及網路下單商品出貨的3名台籍女子。

警方指出，經清查當場查扣的帳冊，發現自去年5月至今，每月狂撈200萬元，135支iPhone與44支三星手機經鑑定，除了原廠開機晶片外，其餘都是仿冒零件，甚至會用i5的晶片裝到i6上，讓消費者購買使用後，很短時間內就會出現問題，且不法業者幕後疑為中國老闆以集團方式運作，以合法掩護非法，利用醫療美容名義，每次派一人來台當幹部停留15日，輪流接替掌控營運。

李男辯稱，「都是湖北幫的」，他是接受湖北同鄉的聘請，每月以1萬2千元台幣健檢名義來台後，剩餘時間都從事手機網拍與維修工作，來台第14天，已準備隔天返回中國，沒想到就被抓；其他3名台籍女子則供稱只負責販售，不知道手機來源，訊後全案依違反商標法送辦。

警方查扣的仿冒蘋果手機。（記者許國楨翻攝）

表格

警方查扣的仿冒三星充電座。（記者許國楨翻攝）

警方查扣大批仿冒手機及周邊3C商品。（記者許國楨翻攝）

負責掌控營運的中國籍男子李兆陽（右）。（記者許國楨翻攝）

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