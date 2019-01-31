爆竹煙火 依說明施放免災禍

2019-01-31

〔記者黃明堂、王秀亭／台東報導〕台東少年自行拆組鞭炮炸爛右手掌，顯見威力強大；台東女中化學老師黃千毓表示，鞭炮爆炸的過程是黑火藥從固體瞬間變成氣體，在紙包裝空間不夠膨脹時，產生爆炸威力，如果量多或火藥成分有調整，的確會產生炸彈的效果。

黃千毓說，鞭炮的黑火藥是用硫磺粉和木炭粉（供碳）、硝酸鉀（供氧）按照化學劑量特定比例製成，當黑火藥被點燃，變成氣體，體積瞬間膨脹，紙包裝就會爆開。

她說，黑火藥被取下集中到金屬或塑膠管之類的容器內，如果變成氣體的膨脹力量不足，就在容器內爆炸，危害不大，但力道如果足以爆開容器，就會產生破壞性，特別是容器碎屑噴飛時會傷到人。她說，黑火藥如果量多，或火藥比例有調整，會產生炸彈效果。

台東林姓少年因燃放鞭炮發生事故並非台東第一起，5年前，台東市石川部落一名7歲女童因在旁觀看家人燃放沖天炮，因施放沖天炮的固定底座不穩，燃放時傾倒，導致沖天炮射中女童喉部，氣管及頸動脈被割斷，因而釀成憾事。

隨著農曆春節將至，台東縣消防局呼籲，購買爆竹煙火時，要認明有附加內政部消防署認可標誌，購回後應放在適當且安全的地方，並依使用安全說明施放，才較有保障。

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