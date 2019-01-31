拆組鞭炮搞成炸彈 少年試威力 炸爛右掌

2019-01-31

上百排炮火藥 丟桶子齊爆

〔記者王秀亭／台東報導〕台東17歲林姓少年昨天凌晨與友人相約到知本溫泉勇男橋附近涼亭放鞭炮，林男將一串連炮、上百個排炮自行拆組，火藥全部倒進一個可手持的小圓桶內，他點燃想試一下威力，但引信太短，還來不及丟出，這枚如同「土製炸彈」的自組鞭炮就在手中爆炸。因爆炸威力強大，林男整個右手掌被炸裂，手掌骨及肉碎片飛濺30公尺範圍，林男因右前臂受傷嚴重，送醫從手肘處截肢，幸無生命危險。至於爆炸發生原因，仍待進一步釐清。

從手肘處截肢 少年保住命

勇男橋昨天凌晨零時許突然傳出巨響，連附近店家都受到驚嚇，林男偕同友人帶著自行拆組的鞭炮，要到勇男橋試試威力，友人還在停車，林男手中的鞭炮已經引爆，劇烈聲響讓友人急著尋人，只見他倒在地上，右手掌整個被炸爛，趕緊以衣物包裹，並向消防局求救，將林男送醫。

掌骨及肉碎片飛濺30公尺

警方回到現場，發現事發處有大片血跡，附近還散布著少年碎裂的手掌骨及碎肉皮屑，分布範圍達30公尺，警方在勇男橋拉起封鎖線，尋找四散的手掌骨。

同行友人向警方表示，林男在知本溫泉附近店家購買爆竹，自行將喜宴用的長串連炮逐一拆下，集中在一個小圓桶內，想試試鞭炮一起點燃的威力，原本跟著林男一同到勇男橋，他才停好車，準備拍下引爆的畫面，還沒拿起手機，林男就拿著打火機點燃引信，可能是引信太短，鞭炮才剛引燃，還來不及丟出，就在林男手中爆炸。

台東警分局偵查隊長許建坤表示，初步研判是少年自行施放煙火導致受傷，排除他人所為，雖然同行友人稱是自行拆組，但哪種煙火的威力可以將手炸裂，拆組了哪些煙火，才能聚集足以炸傷手掌的火藥，仍須進一步了解。

台東縣消防局昨天也約談林男友人進行了解，並赴購買的店家進行查訪，由於事發現場遺留沖天炮的殘骸，包裝上顯示是審核認可的合格爆竹，但林男友人稱沖天炮是原本就在現場的舊物，並非林男帶去，林男是向附近店家購買一組喜宴用的連炮、上百個排炮，自行拆組，火藥全部倒進一個可手持的小圓桶內，但不清楚小圓桶是何種材質；店家昨出示疑為林男購買的連炮，經確認後為合格鞭炮。至於裝火藥的小圓桶是哪種材質？需要等少年傷勢穩定，當面詢問才能進一步確認。

少年恐觸法 還得面臨究責

林姓少年自行拆組鞭炮是否屬製造爆裂物，涉及違法，警方說，由於製造爆裂物者通常會在爆裂物內加入鐵釘、玻璃等傷人物品，事發現場查看後，並未發現任何傷人物品，應該只是單純火藥引爆，須再了解少年拆組鞭炮及燃放的意圖，及如何製作、拆組後的物品外觀與炸傷手掌原因，若涉及違法，會移送少年法庭審理。

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