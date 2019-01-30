女被撞 母跪泣求償遭拒 鄉民怒了 蛋洗肇事車

2019-01-30

〔記者張瑞楨／台中報導〕31歲王姓男子4年前在台中西屯區開車撞傷走行人穿越道的黃姓女子，黃女顱內出血一度命危，法院判決王男賠償51萬餘元，他卻以工作收入不穩定等理由，除了強制險理賠外分文未付，黃女家人生活陷入困境，黃母向王男下跪泣求「可憐我」，王男未賠卻到處吃喝玩樂；網友痛批王男沒良心，期待「私刑正義」，當初肇事車輛昨遭人砸蛋，王男嚇得跑進警所請求保護。

肇事王男嚇得跑進警所請求保護

王男表示，他沒有不賠，而是分期付款談不攏，他有一對子女要養，希望外界理性。但黃女姑媽PO文指出，王男要負全部肇事責任，每月分期付款賠償5千元，卻不斷降低到2千元，民事判決至今2年，還是分文未賠，他每天工資2千5百元，有能力買新車，與家人擁有2輛休旅車、1輛改裝車（肇事車）與4輛機車，近期再購入1輛休旅車；王男還常於臉書炫耀與家人旅遊、吃喝玩樂，享用大餐情景。

黃女姑媽指出，黃女父親不慎觸電身亡，留下孤苦母女，黃母甚至下跪抱著王男的腿泣求賠償，「如此的無賴，使被害人飽受折磨」。

黃女姑媽前天於臉書「爆料公社」揭露王男的行為，網友肉搜王男地址等資料，事隔一天，王男停在中市西屯區福順路巷內的肇事車、即黃女姑媽指王男狂飆的「改裝偽跑車」，昨上午被人砸雞蛋「蛋洗」。王男在父親陪同下到轄區警六分局協和派出所備案，表示擔心有人危害家人安全，希望警方加強巡邏。

王男︰已申請再調解 有誠意要賠

王男說，他已申請與對方再調解，有誠意每月賠償5千元；他自稱油漆工、收入不穩定，有兒女要養，還要付妹妹的學費，才想將每月賠5千元降到2千元。判決指出，王男過失傷害遭判刑4月、易科罰金12萬元確定，民事判決應給付51萬餘元，扣除保險給付，王要支付近47萬元確定。

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