奉獻偏鄉27年／洗腎也放不下學生 台灣史懷哲 疲勞自撞亡

2019-01-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮春日國小教導主任謝明賢，擔任教職27年、從未離開過偏鄉河東地區，他每週要洗腎3次，但病假期間也放不下孩子，前晚從學校返家途中疑因疲勞，在193縣道自撞路樹身亡，享年49歲。一手創辦「河東假日才藝學苑」的他，是孩子口中的「謝爸」，亡故消息傳出，各界悲痛不已。

謝明賢 曾獲史懷哲教師獎肯定

謝明賢曾獲第一屆史懷哲教師獎、優良教師等獎項肯定。先前承接的東吳大學寒假營隊，這幾天在學校舉辦，他雖從去年12月起請半年病假，前天仍回校陪伴孩子；春日國小校長楊正雄說，之前希望謝主任好好休息，已有其他老師接手處理，但他仍到校關心，待到很晚才開車返家。玉里警方表示，謝師未飲酒，疑是過度疲勞。

師專畢業就到花蓮最偏遠河東地區的國小教書，春日國小全校學生僅39人、幼兒園30人，謝明賢幾乎以校為家，全心投入。在外人眼中，他不修邊幅，連去花蓮市參加教師節資深教師表揚，也穿著拖鞋，不太「正經」也沒有「麻辣鮮師」的帥氣，眼神中卻有孩子般的頑皮和溫暖。

成立才藝學苑 免費教偏鄉孩子

他認為，偏鄉孩子需要的不是同情、不是金錢幫助，而是看見正向的「成功經驗」，為此他到處替孩子找資源，8年前成立「河東假日才藝學苑」，課程從吉他、爵士鼓、鋼琴、修理腳踏車、工藝、農事體驗、珠心算都有，完全免費，唯一要求是「有事不能來一定要請假」，結果才藝班吸引幼兒園、國小、國中、高中學生報名，上課人數比春日國小的學生還多，連玉里鎮上也有學生來參加。

楊正雄說，謝明賢生病後，整個人瘦了一圈，令人心疼，先前住院一陣子，最近身體有比較好，返校關心學生，沒想到發生憾事。他說，才藝班在學校有專戶，接受各界捐款及幫助，雖然謝老師無法再回學校了，但才藝班還是會繼續辦下去。

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