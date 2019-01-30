幼兒園爆狼師／減招反擴大營業 家長怒問：這是處分?

2019-01-30

〔記者方志賢／高雄報導〕高市鼓山區1所幼兒園發生兼職英語老師羅姓男大生對4名4歲女童伸出狼爪，教育局事後對幼兒園減招幼生數45名，處狼師6000元罰鍰，引發被害家屬不滿，抨擊教育局對業者減招處分，卻又核准開設新校，而且更大間，「難道這就是處分嗎？」，質疑「二次傷害家長的心？」

高市教育局副局長黃盟惠表示，該幼兒園原立案人數是110人，其中招收幼兒90人、兼辦國小課照服務20人，事發後依幼兒教育及照顧法，加重裁處幼兒園自去年8月1日起減招幼生數45名。另涉案人未具教保人員資格，卻從事教保服務，依法裁處6000元罰鍰。

業者：為了老師生計才設新校

該幼兒園表示，由於學生數減招5成，許多老師工作、生計受影響，另原有學生的受教權也要保護，因人數眾多無法同時間轉介，才另外尋找閒置的幼兒園並重新申請立案，用來安置原有學生，並強調這是負責任的做法。

高市教局：負責人不同 可辦登記

另外，該幼兒園被減招後另覓他處開設新校，黃盟惠說，依現行法規只要申請時登記不同名稱與負責人，相關條件合乎規範，依法即可辦理登記，但未來會針對兩校加強督導。

全國教育產業工會秘書長劉亞平也批教育局行政怠惰、故意放水，對於這樣重大違失的業者，該停辦就應停辦！

全教產轟高市教局：沒有魄力

劉亞平說，教育局給予減招處分，業者卻能偷渡，到底是法令有問題？還是執法人謀不臧？劉亞平表示，業者出現重大違規，竟然換個地點、名稱及負責人，就可「掛羊頭賣狗肉」另開分店，教育局如果沒魄力、能力去處理，那要被害孩童、家長及民眾怎麼辦呢？

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