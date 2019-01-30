幼兒園聘黑牌師 男大生把4女娃當性玩物

2019-01-30

〔記者黃建華／高雄報導〕22歲羅姓男大生不具教保人員資格，卻在高市某幼兒園擔任英文老師，更爆出利用午睡期間，對4名年僅4歲女童吻臉、撫胸、磨蹭下體逞獸慾，1名家長發現孩子言行有異才驗傷揭發報警，羅男被檢方依加重強制性交等3罪嫌起訴，並痛斥羅嫌為滿足性慾，視女童為「玩物」，惡性重大，建請法官從重量刑。

娃言行有異 母追出驚人內情

檢警調查，羅嫌自2016年起在高市某幼兒園擔任兼職英文老師，經警方調閱該幼兒園監視器畫面，發現去年間共有代號為A、B、D、E等4名同為4歲的女童遭到猥褻，時間都在中午12點到下午3點午睡期間，地點都在教室內，其中A童小真（化名）受害5次、B童1次、D童2次、E童4次。

無恥男師竟稱 兩人互相喜歡

據了解，受害女童小真有一次突然摸母親下體，母親問她為什麼這樣？小真回說：「羅老師午睡時都這樣摸我！」母親再問：「他摸妳哪裡？」小真又抓著母親的手，摸著母親的胸部、下體，手指還不斷搓揉，小真母親才驚覺有異，帶女兒赴醫院驗傷，驗傷報告寫著「下體紅腫」，到幼兒園要求看教室監視器畫面，又看到該名老師躺在小真與另一名女童中間，拿1條棉被蓋住3人，接著棉被開始上下振動，園長找來羅嫌質問：「為什麼要這樣？」羅回：「我知道我做了人都不應該做的事，但我喜歡小真，小真也喜歡我。」

小真母親氣得向高市警局婦幼隊報案，檢方調查確認受害女童總共有4人，於去年12月偵結起訴羅男。

起訴書指出，羅嫌猥褻4名女童過程中，A童與B童是清醒的，D童與E童是熟睡的，嫌犯對4名幼童做出吻臉、撫胸、擺動臀部等不一的惡行，還被監視器錄到將臉埋入女童下體磨蹭。

檢方指出，羅嫌身為老師，為滿足一己性慾，利用女童天真爛漫與其信任感，多次對她們強制猥褻，「顯將幼兒園女童視為玩物」，惡性重大，且事後雖坦承部分犯行，但未能與被害人家屬達成和解或表示歉意，請予從重量刑。

檢察官偵結依刑法「加重強制猥褻罪」、「加重強制性交罪」、「乘機性交猥褻罪」提起公訴，其中「加重強制性交罪」若成立，將可處7年以上有期徒刑，3罪中最輕的「乘機性交猥褻罪」，也可處3年以上、10年以下有期徒刑。

據了解，此案曝光後，該所幼兒園遭高市教育局給予減招5成學生處分，羅嫌也遭解僱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/