辣模很無助 上回遭性騷也被吃案

2019-01-30

〔記者王捷／台南報導〕台南市黃姓辣模說，其實她被警方吃案的經驗不只1次，曾有男網友性騷擾她，她去住家附近的市警四分局派出所報案，沒想到卻被老警察訕笑還疑被吃案，讓她感覺很不好，這次照片遭盜用來應召，還被盜用者嗆要散播出去，她很擔心上次的經驗再發生，這次特別找在路邊、比較大間的市警六分局金華派出所報案，結果還是被吃案，讓她覺得很無助，懷疑難道只要在網路上的案子警方都如此無能嗎？

警回：臉書找不到人就沒了

黃女說，當時警方連教她如何自保都沒有，難道要等到真的散播出去了才要受理嗎？去年她曾經被騷擾，她把臉書ID跟照片都交給四分局的警所，沒想到警員一句臉書找不到人就把案子吃了，所以這次才會到六分局報案，沒想到還是被吃案。

律師洪銘憲提醒，如果圖片遭用，最直接是涉嫌著作權法，另外，如果能提出證據證明是應召站盜圖，那還有妨害名譽的問題，這都是刑法，而盜圖者以「散播照片」為由讓黃女感到畏懼，也有恐嚇的嫌疑，恐嚇還是非告訴乃論，警方獲知訊息就該偵辦，否則會有瀆職的問題。

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