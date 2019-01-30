辣模衰淪賣淫女 求助南警竟遭吃案

2019-01-30

辣模遭盜照 要求撤下還被嗆

〔記者王捷／台南報導〕黃姓兼職展場模特兒因身材、臉蛋姣好，照片疑遭應召業者盜用拿來拉客之用，她氣得要求對方撤照，卻遭反嗆：「看妳報案快，還是網路分享快？」應召業者還恐嚇會散播更多照片當廣告，黃女向台南市警局第六分局報案，卻遭分局以「假帳號」回應而吃案，她憤而向市警局的臉書粉絲團投訴，警方才向黃女道歉。

20多歲的黃女平時兼職當展場女模，留下很多照片當紀念，卻沒想到因此惹禍上身，2年來3次被不明人士盜用照片，黃女說，第1次有男子盜用她的照片拿去騙小妹妹的私密照，被害人還找上她，第2次盜用還沒做出舉動被她及時發現，這兩次對方都願意撤照，沒想到第3次卻疑似被應召站拿去拉客，她發現後實在氣炸了。

黃女與疑盜圖的應召站聯絡，要求業者撤掉照片，沒想到對方卻囂張說，只是「借」來用，難道不行嗎？如果要撤照要有條件，但黃女表示，如果不撤照就報案，結果遭對方反譏，看她報案快，還是分享網路速度快，要讓她在各大網站爆紅，讓黃女感到害怕。

應召站：看分享快還是報案快

當時，黃女在臉書找台南市警局的臉書粉絲團詢問，當時市警局小編請她先找警所完成報案流程，豈料到了警所，女警卻反問：「要告什麼？」並以盜圖者是使用「假帳號」警方不能追、肖像權是民事案件等理由，警方不受理，硬生生吞掉黃女報案。

二度投訴 警承認疏失會懲處

黃女說，想起來氣得直呼是踩到小衰神，她因為法律知識不足，也不曉得自己有什麼權益，只希望對方趕快撤圖，事後她又到粉絲團投訴，警方向黃女道歉。警方指出，即使對方使用假帳號，警方還是有能力偵辦，會盡快安排黃女完成報案流程，也會調查是否有疏失，將祭出懲處。

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