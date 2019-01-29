刮中賓果頭獎30萬 業務樂喊：年終獎金變多了

2019-01-29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市民余先生常在開貨車經過的桃園區中山東路喜財發彩券行買刮刮樂彩券，22日他以100元購買「歡樂賓果」，幸運刮出8連線的30萬元頭獎，讓他開心高喊：「年終獎金變多了！」昨天買了許多包子到彩券行送給民眾分享喜氣。

余先生說，他在飲料公司當業務，開車送貨常經過喜財發彩券行，他總會停下車買1、2張刮刮樂彩券試試手氣，雖然偶爾會中獎，但中獎金額都是200、500元不等，沒有超過千元以上的。

依妻子生日挑序號

22日余先生又開車經過喜財發彩券行。他說，他下車到彩券行內買了「歡樂賓果」，挑選彩券時，還刻意要求店員依照他妻子生日3月17日，挑出含「17」序號的刮刮樂彩券。

余先生說，他刮彩券時看到彩券陸續露出象徵頭獎的「t.o.p」字樣，讓他又驚又喜，一度不敢相信自己真的中了頭獎，還反覆核對賓果遊戲的連線號碼，再拿給彩券行的店員用電腦核對，才確認他的彩券真的有8條連線，贏得「歡樂賓果」的頭獎。

扣除稅金後，余先生可獲近24萬元彩金，昨天他買了鞭炮到喜財發彩券行慶祝，也準備了100顆包子，與喜財發彩券行老闆準備的發財金，一起送給民眾分享喜氣，民眾吃了包子、領了發財金後，也紛紛掏腰包試手氣。

余先生說，頭獎的獎金會交給妻子運用，包括添購春節物品，還要包給父母親大紅包，希望全家人能夠因他中頭獎開開心心過好年。

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