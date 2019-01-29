民進黨員嗆殺警察 黨部開除

2019-01-29

〔記者王冠仁、郭安家、楊淳卉／台北報導〕台北市某民宅日前發生火警，轄區警方調查是否有人縱火時，男子張晏榕卻質疑員警是「假警察」，還回家拿棍棒襲警。張男被逮獲交保後，在臉書爆料公社發文秀出民進黨黨證，還嗆「我原本是想殺警察的」；張男不僅因此再吃上一條恐嚇罪，更遭民進黨開除黨籍。

民進黨台北市黨部昨表示，毆警男子為民進黨萬華區黨員張晏榕，市黨部已將張男移送執委會，將以最嚴厲黨紀處分！主委陳正德說，全案需經2月19日執委會決議、評委會覆議，如無異議就開除黨籍。

警方指出，25日台北市和平西路民宅傳出火警，萬華分局昆明街派出所江姓警員獲報前往察看，並向住在附近的46歲男子張晏榕詢問，張男卻說穿著警察制服的江員是假警察，儘管江員出示證件與臂章編號，但張男不領情，跑回家拿棍棒再回現場對著江員一陣猛打，導致江員下巴與雙手挫傷。張男犯案後逃回家，直到支援警力上門逮人，他被依妨害公務與傷害罪嫌送辦。

張男事後獲交保，竟上臉書社團發文：「我知道打人就是不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺。」並附上民進黨黨證照片。由於這番言論涉犯恐嚇，警方也再追究他恐嚇罪責。

新潮流智庫遭砸貼抗議信

另名58歲男子江添福，昨到民進黨新潮流系的「台灣新社會智庫」辦公室，以紅磚砸毀玻璃門。他還張貼1張「抗議信」在門旁外牆，警方獲報後則火速到他內湖住處逮人。

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