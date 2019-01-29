因她閨密一句話 男告剝皮酒女勝訴

2019-01-29

〔記者楊國文／台北報導〕徐姓貨運工迷上D罩杯的高姓酒店女公關，高女欠下1000多萬元賭債，卻以父親生病等「剝皮酒店」手法，讓徐男匯款1530萬元給她，僅還50萬元後即避不見面，徐男提告，一審認定無法證明是借款，判他敗訴，但高等法院查出，高女閨密證稱表示，已向徐借錢還清賭債，「沒事了」，證明有借貸關係，昨改判高女須返還1480萬元。

判決書指出，徐男剛和前女友分手，2012年11月到桃園某酒店喝酒作樂，追求身材姣好的高姓女公關，成為男女朋友。

2013年初，高女陸續欠下1000多萬元賭債，她向徐男誆稱「爸爸生病」、「爸爸欠債」、「若未還錢，將被迫繼續在酒店上班抵債」等藉口，多次向徐男借到數十萬至200萬元不等款項。

徐男為討高女歡心，不惜解除定存、向友人借錢等，將籌到的1530萬元借她，還沾沾自喜有能力幫高女分憂，雖曾開口要求寫借據，但因高女不願意而作罷。

二審逆轉 判返還1480萬

後來徐男一度手頭吃緊，高女還他50萬元後即避不見面，徐男自認受騙，檢具匯款明細表告高女詐欺罪，並打民事官司索討1480萬元。

刑事部分，台北地檢署以無法證明是借款，予高女不起訴處分。民事方面，高女辯稱兩人交往時，徐男自願幫她清償債務，並指不用還錢，屬「贈與」性質。北院以無法證明是借款，判徐男敗訴。徐男不服，上訴高等法院。

高院傳訊高女的陳姓閨密，陳女證稱見過徐男3、4次，也知道徐男借錢給高女、且高女不願意寫借據，陳女並指高女說已向徐男借錢償還賭債，「沒事了」，高院因此認定徐男匯款1480萬元給高女屬借貸關係。

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