吞毒咖啡包起口角 女失控跳樓

2019-01-29

〔記者王冠仁／台北報導〕患有憂鬱症的41歲黃女由7樓住處墜至2樓遮雨棚，送醫不治，警方以為是自殺案件，進入住處內搜索，赫見160包毒品咖啡包，與她同居10天的38歲鄭姓男友更是滿臉驚恐，警方查出鄭男與黃女吞服毒品咖啡包後起口角，黃女才氣得跳樓，將鄭男依毒品與過失致死罪嫌送辦。

警方調查，鄭男是1名郵差，2012年玩線上遊戲「天堂」時，認識擔任酒店小姐的黃女，2人曾多次約出來見面吃飯，黃女數月前承租林森北路一處民宅並邀他同居，鄭男10天前搬進去與黃女同住。

台北市消防局前天深夜11點多獲報，林森北路1棟7樓民宅有人墜樓，救護人員到場後發現2樓住戶遮雨棚破一個大洞，墜樓的黃女失去呼吸、心跳，送醫回天乏術。

員警進入黃女住處調查，發現屋內有160包毒品咖啡包，在屋內的鄭男眼神閃爍、冷汗直流。

警方追問鄭男，才說黃女墜樓前與他一起吞服毒品咖啡包，他吃了2包、黃女吃4包；黃女疑毒效發作致情緒不穩與他口角，黃女氣得跳樓，他一度伸手攔阻，但沒有拉住黃女。

警方一度懷疑鄭男是否趁機將黃女推下樓導致她死亡，但檢視黃女遺體時，發現黃女腳底板有踩在遮雨棚的髒污痕跡，遮雨棚上也有黃女的腳印；且鄭男聲稱曾伸手拉黃女，反遭黃女用指甲抓手才拉不住人，警方在鄭男手臂上發現指甲抓痕，初步排除鄭男推人。

而鄭男推說毒品咖啡包都是黃女所有，因好奇才吞服，警方對他的說詞懷疑，除查扣2人手機外，並調閱通聯紀錄，進一步追查毒品來源。

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