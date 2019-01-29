美女名醫外遇光電董座 判賠台大醫師夫百萬定讞

2019-01-29

女不服聲請再審 被駁回

〔記者楊國文／台北報導〕皮膚科美女名醫蔡佳芬，被同為台大醫師的丈夫陳克誠指控，蔡女和漢唐光電董座徐國良發生性關係，蔡女並因此墮胎，對蔡女徐男共求償600萬元，一審判陳男敗訴，高等法院則認定，蔡女墮胎的胚胎雖未經檢測，無法證實是和徐男所有，但蔡女曾表示自徐男受胎懷孕，徐男也說「願負責」，可認定2人有性行為，改判蔡女、徐男連帶賠償陳男100萬元；蔡女不服聲請再審，高等法院昨判決駁回，全案確定。

陳克誠和蔡佳芬是台大醫學系的學長及學妹關係，陳男是台大胸腔外科主治醫師，蔡女曾是皮膚科醫師。陳男指出，和妻子2009年8月結婚，2015年7月離婚，5個月後再次結婚，他對妻子的感情始終如一。

陳男指控，漢唐光電董事長徐國良介入他的婚姻，2016年1月中旬，2人不僅發生性關係，妻子還懷孕墮胎，讓他痛苦萬分，對2人共求償600萬元，北院判他敗訴。陳男上訴，改為請求蔡女、徐男連帶賠償200萬元。

高院審理時，陳男提出2人臉書對話主張，除顯示蔡女、徐男互相表達愛意及蔡女到徐男住處過夜外，還有蔡女出示驗孕棒表示從徐男受胎懷孕，徐男獲悉說願意負責，此外，蔡女接受流產手術當天，也向徐男告知墮胎內容。

高院認為，雖然未做DNA檢測，無法證實蔡女墮胎的胚胎是否來自徐男，但可認定2人發生性行為，侵害陳男的配偶權益，改判蔡女、徐男須連帶賠償100萬元。

蔡女不服，聲請再審指出，陳男侵害其隱私權，違法取得她和徐男臉書對話內容和錄音，此外，她2016年2月流產的胎兒，在受胎期間曾與陳男有性行為，高院卻輕率認定她和徐男同年1月12日至16日有性行為。

高院再審庭認定，高院認為蔡女和徐男有逾越男女分際的親密交往，並發生性行為，才判決須連帶賠償陳男100萬元，並無違誤。

第三者涉吸金 羈押中

蔡女現為知名診所院長，至昨晚截稿尚未回電，陳男未聯繫上，不知2人說法；徐國良因涉吸金案，去年被北院判刑8年半，羈押中；蔡女已和陳男協議離婚中。

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