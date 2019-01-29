司法話題》舉證難、易脫罪 打擊警執法士氣

2019-01-29

〔記者鄭景議／台北報導〕危險駕駛行為與酒駕比起來，可能有執法難度的差異，也是實務上難被以公共危險罪起訴的原因之一，酒駕只要測酒精濃度，一翻兩瞪眼，超過0.15行政罰鍰，0.25公共危險罪起訴；危險駕駛行為卻非如此，幾乎是法官自由心證，在無罪推定原則下，不少駕駛人上法院後成功脫罪，也打擊員警執法士氣。

法官自由心證、易接受推託之詞

2017年5月，台南市吳姓飆仔深夜併排競速、逆向行駛、關閉車燈在道路上高速狂飆被判有罪；但二審法官卻認為當時是深夜，路上人車稀少，縱使以時速93公里速度駕車，依勘驗所見，並無任意變換車道或追逐情形，不致危害道路往來公眾安全，改判無罪，當時引發議論。

2014年4月，李姓男子駕車行駛國道，10秒內以蛇行方式變換3次車道，連超兩輛車，且未保持安全距離也沒打方向燈，但是李男提起行政訴訟，向法官表示自己只是為了下匝道換車道，不是故意蛇行，法院接受駕駛說法，李男成功脫罪。

基層員警無奈抱怨，就是因危險駕駛判定沒有一個標準準則，法官在無罪推定原則下，容易接受駕駛的推託之詞，也讓員警執法無所適從。

危險駕駛表格

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/