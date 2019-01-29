司法話題》民意高度重視危駕 才能促成修法

2019-01-29

〔記者鄭景議、楊國文／台北報導〕台灣的酒駕認定標準，並非一開始在公共危險罪章就有明確規定，而是一次次的慘痛教訓，才演變到今天明文定出0.25的標準。警大教授蔡中志說，民意及輿論走向，是修法的一大推力，人民對危險駕駛行為是否有足夠的警覺，來促使立委修法，是重要關鍵。

蔡中志教授指出，台灣路小車多，交通事故也多，說道路就是台灣最危險的地方，一點也不為過。2016年數據指出，台灣平均每日因交通事故死亡人數達8人，是一般刑案致死人數望塵莫及的數字。

蔡中志認為，像日本及德國這樣車流量大的國家，民眾重視道路安全，德國刑法更明確列出哪些行為觸犯危險駕駛；日本近日也有起惡意逼車致死案例，判刑18年，引用的「危險駕駛致死傷罪」，也是明文列出酒駕、無視交通號誌、妨礙駕駛等行為；台灣若要與他們看齊，民眾也要相挺。

法官憂修法入罪太嚴苛

律師張立業同樣支持將惡意逼車等危險駕駛行為，明文列入公共危險罪，他認為，如同比照酒駕肇事修法列為公共危險罪一樣，這是刑事政策是否入罪化的問題，他個人非常贊成，而且立法技術沒有問題，只要朝野有共識即可水到渠成。

不過，高等法院法官汪怡君認為，何謂逼車、蛇行，其標準何在？如何認定？配套在哪裡？都是問題所在，例如，變換幾次車道才算是蛇行？若動輒以刑罰處置，是否會太嚴苛？值得三思。

高檢署檢察官曾文鐘也認為不必另行修法入罪，因為刑法第185條「妨害公眾往來安全罪」中，已有相關規定，即可以公共危險罪加以法辦，問題的核心應是如何科學蒐證，及證據是否充足等。

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