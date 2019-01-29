司法話題》比照酒駕 學者︰飆車、逼車列公共危險罪

2019-01-29

〔記者鄭景議、姚岳宏／台北報導〕馬路上常見飆車、逼車等危險駕駛行為，卻因法令不明確，加上舉證困難，實務上很難構成公共危險罪，有專門研究交通法規及刑法的學者建議，應該如酒駕訂出酒測值一般，將「道路交通管理處罰條例」43條舉出的危險駕駛等行為，明文列進刑法第185條的公共危險「妨害公眾往來安全罪」，才能杜絕惡意的危險駕駛行為。

妨害往來安全要件定義模糊

刑法第185條有關妨害公眾往來安全罪的構成要件，是必須有「損壞或壅塞陸路等之行為」，或「以他法致生往來之危險」等行為，定義很模糊，除非像去年10月謝亞軒與友人在台北鬧區尬車，撞進騎樓釀成3死慘劇，才會毫無疑問的依妨害公眾往來安全致人於死罪起訴。

應明文列進刑法第185條

台北市一名交通組長指出，目前該法條定義「妨害公眾往來安全」包含一切造成用路人危險的行為；但反過來說，任何危險駕駛者，也都可以藉著定義模糊，辯解自己並無造成危險來脫罪。

因此警方實務操作上，遇危險駕駛行為造成的車禍，有車損或是受傷時，通常會建議被害人提告毀損或是傷害罪，主因就是常不能確定刑法第185條能否真的起訴，就更不要說尚未造成危害的危險駕駛行為。

查詢近年來的判決，以公共危險罪起訴飆車競速，幾乎全集中在高雄，且全是飆車族，可看出當時高雄市警局為打擊猖獗的飆車族，才大量援引該法條。除此之外，其他縣市只有零星1至2件，有縣市甚至掛蛋；實際詢問基層，有許多員警根本不知危險駕駛行為可依公共危險罪起訴。

警不知可依公共危險起訴

反觀酒駕，自從被列入公共危險罪後，在偵審案件中，占公共危險罪比率超過90%，就是因酒駕明文規定酒精值濃度超過0.25以上即觸犯公共危險罪，加上有清楚的舉證方式，不會有起訴困難；危險駕駛與酒駕同樣造成大眾危險，但實際上危險駕駛被以公共危險起訴的比率卻相當少。

中央警察大學教授蔡中志專門研究交通法規及相關刑法，曾積極促成公共危險罪明文規定酒測值，他十分贊同危險駕駛明文列入公共危險罪，他說，德國刑法明文列出各種危險駕駛行為，可給員警更好的依循，足以遏止危險駕駛歪風。

蔡中志指出，可把現行道路交通管理處罰條例第43條舉出的危險駕駛行為，全部或部分列入公共危險罪中，甚至可以行為有無惡意，考量是否構成公共危險罪，舉例來說，闖紅燈若是駕駛停下來，見無車才通過，可以用行政罰則開罰單就好，大貨車如一路按喇叭猛踩油門連闖4、5個紅燈，毫無疑問就是公共危險罪。

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