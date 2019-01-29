師生戀成把柄 女師丟工作怒告舊愛

2019-01-29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾在桃園某高中任教的王姓女老師，曾與卓姓男學生短暫師生戀，後來卓男的楊姓女友得知醋勁大發，夥同卓男威脅女老師辭職、當志工、捐錢未果，透過社群媒體揭露此事，王女遭解聘後，狀告卓男、楊女；現年24歲的卓男日前被桃園地院依強制未遂、恐嚇取財未遂罪，判3月徒刑，而26歲楊女已被判5月徒刑確定。

舊愛與女友被判刑

判決指出，卓男2010年讀高中時與王女師生戀，交往約1學期就分手；卓男畢業後與楊女交往，楊女無意間發現卓的前女友竟是王女，得知雙方曾發生性關係，憤而要卓男找王女逼迫她離職，否則就要掀出舊事。

王女遲未離職，2014年6至9月間，楊女多次傳簡訊給王女恐嚇稱，「我會把手上有的證據拿給你們學校，快點消失到一個我永遠找不到你的地方」、「希望我的嘴巴可以乖乖封住，直到確定你離職的那天」等，甚至強逼王女交出教師證、畢業證書正本及「不再當老師」切結書，每月還得固定捐款2000元給弱勢團體、到安養院或收容所當志工；卓男也傳簡訊催促王女「希望妳不要讓我做出不得已的事」。

王女害怕寫下切結書但未離職，楊女及卓男透過臉書揭露此事，王女2015年1月被學校解聘，怒對卓男、楊女提告；法官認為，2人逼迫王女辭職、捐款，王女並未照辦，算是強制與恐嚇取財未遂犯。

情境照

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