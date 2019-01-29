大魚上鉤拖走釣竿 釣客撿竿離奇溺斃

2019-01-29

〔記者徐聖倫／新北報導〕56歲馬男27日到新北市新店溪垂釣，晚間近7時準備回家時，馬男架在岸邊的釣竿因大魚上鉤，力道太大將釣竿瞬間拖下水，馬男回頭抓釣竿已來不及，於是下水撿回釣竿，游回岸邊途中突然溺水，消防人員趕抵，馬男已失去生命徵象，眾人將他拉上岸，送醫急救無力回天。

消防人員說，新店溪自2008年水質改善後，就有出現大型草魚、大頭鰱等魚種，馬男當天的漁獲也多半是草魚，不排除釣竿是被大型草魚拉走。

據了解，馬男在物流公司任職，前日休假與同事和26歲兒子至新店親情河濱公園釣魚，從下午就一直釣到大魚，狀況極佳，晚間近7時一夥人提議打道回府，這時馬男放置岸邊的釣竿又有動靜，疑是條大魚，直接把釣竿拖到溪裡，馬男回頭要撿為時已晚。

兒與同事目睹 救不回

馬男不捨釣竿，脫到僅剩內褲，下水至溪中央搶救釣竿，馬男救回釣竿游回岸邊途中，突然大叫救命並不斷掙扎，岸上馬的兒子與同事試圖下水營救但未果，消防人員趕抵將馬男拉上岸，送醫急救無效。

馬男同事向警方表示，當時馬男離岸邊不到5公尺遠，游泳對他來說不是難事，眼見就要上岸怎麼會突然掙扎，馬的兒子向警方說，他也不知道是怎麼一回事。

消防人員說，馬男溺水地點離攔沙壩不遠，由於攔沙壩放水沖刷，河床常有深淺不一情形，最深有可能滅頂，馬男可能是運氣不佳，剛好踏到比較深的地方踩空才會遇難，也有可能馬男是因水冷導致抽筋才會溺水。

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