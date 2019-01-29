20頭母羊被偷光 害小羊餓死

2019-01-29

阿珠嬤落淚︰半夜偷母羊 肯定有預謀

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕人稱「阿珠嬤」的66歲婦人黃美珠，在屏東縣恆春鎮仁壽里飼養50多頭山羊，未料短短3天被偷走20頭母羊，由於不少遭竊的母羊陸續產下小羊，正值餵奶高峰期，有小羊喝不到奶陸續餓死，讓阿珠嬤難過落淚，盼警方儘快找出無良小偷。

仁壽里不曾發生類似竊案，母羊遭竊傳出，當地居民議論紛紛，紛紛到羊舍安慰她，阿珠嬤想到餓死的小羊不禁老淚縱橫，直呼不能理解哪來的缺德小偷，在過年前害她損失近50萬元的羊隻，還釀成3起小羊死亡「命案」。

阿珠嬤說，「專挑半夜偷母羊肯定早有預謀！」她表示，目前共養了50幾頭山羊，由她或家人帶羊群到附近吃草，每天都會點數量，26日早上發現10隻母羊憑空消失，原以為是家人沒清點走失羊群，但前天發現唯一的種公「羊哥」也失蹤，昨早又有10隻成年母羊不見，當下確認是遭竊，立刻報警。

唯一的種公也偷走

不捨小羊餓死的阿珠嬤說，這種母山羊有種習性，不是自己親生的小羊不餵，加上她第一天沒注意已遭竊10隻母羊，才會造成3隻小羊餓死，目前羊舍裡約有10隻小羊，雖然奶粉的營養比不上母羊乳，但為了讓牠們活下去，失去媽媽的小羊們只能喝奶粉維生。

恆春警分局副分局長林明泉表示，警方除調閱監視器追查，偵查隊也派出專業鑑識人員到羊舍蒐證，希望從現場遭竊跡證找線索，幫無辜小羊們找回羊媽媽，也讓阿珠嬤能安心過年。

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