12煞討債 豬隊友走火 轟友頭部 丟包醫院

2019-01-29

車失控撞護欄 謊稱車禍

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區日前發生離奇車禍案，醫院檢視受傷駕駛的頭部，發現是槍傷，警方追查，發現駕駛呂男和男子張鈞皓等友人帶槍討債，張男回程在車上疑似清槍走火，誤擊呂男頭部，車輛失控衝撞路邊護欄，同車4人嚇得一哄而散，後車友人協助送醫，還向警方謊稱是車禍造成，不過張男自知難逃法網，當晚主動帶槍投案，呂男目前仍在醫院搶救，有生命危險。

呂男頭部中彈命危

警方調查，34歲張男與27歲呂男為多年好友，本月24日凌晨1時許，張男受託幫忙討債，張男帶著改造手槍助陣，呂男也幫忙開車載張男等4人，3車共12人前往談判。

結束後車輛行經新莊區堤外道路，坐在副駕駛座後方的張男，掏出改造手槍準備清槍，疑似槍枝走火擊發，子彈當場打中開車的呂男，車輛隨即失控撞上對向護欄，車上4人嚇得逃離現場，直到後方友人開車經過，趕緊將呂男送醫。

院方診斷發現呂男後腦勺顱骨破裂、右腦筋脈斷裂，疑似槍擊所致通報警方，起初協助送醫的陳男、羅男為了掩護友人誤擊的實情，對警方謊稱：「是車禍撞的啦！」2人沒多久就從醫院落跑。

張男帶槍投案 3人送辦

警方表示，鑑識人員勘驗後發現路上並無煞車痕，車體也無明顯擦撞痕跡，整輛車僅有駕駛座車窗碎裂，上頭還有1個疑似彈孔的小洞，駕駛座殘留大片血跡，種種跡象讓警方確定是槍擊案，著手追查，直到當晚10時許，張男與羅、陳等3人自知難逃法網，主動帶著改造手槍至警局投案。

張男向警方承認犯行，並供稱當晚談判結束後在車上準備清槍，未料一拉滑套手槍就走火擊發，不偏不倚打中呂男，他因畏罪才逃離現場；而羅、陳2人也坦承撒謊，警方對供詞持保留態度，將持續追查釐清，訊後依殺人未遂、槍砲罪嫌將3人移送法辦。

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