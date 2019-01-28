超商領法院傳票攏是假 上班族挨詐千萬

2019-01-28

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐團利用「假檢警」手法詐騙民眾，最新手法竟是去電要求被害人，親自到超商領「法院傳票」的網路傳真，新竹1名25歲黃姓上班族男子，因此被騙走千萬元，刑事局電偵大隊查出，從多張中國來的詐騙傳真，火速逮捕20名車手。

警火速逮捕20名車手

刑事局呼籲，一般傳票都是到派出所領取或由檢警親自送達，不可能到超商領取，且任何司法程序都是人到法院及地檢署偵審後才會執行，不會要求在外頭取錢或監管財產，提醒只要有人「談到錢」就是詐騙。

警方去年8月調查陳姓民眾遭假冒公務機構詐欺案，發現他經由超商領取傳票才被騙，專案小組比對假公文書指紋，向銀行調閱車手交、提款畫面，分析車手行蹤影像，去年底到本月中旬，陸續查緝桃園地區車手集團幹部小唐、集團車手頭及車手計20人到案。

其中新竹有名年輕黃姓上班族，因家族在竹科上班，年紀輕輕就有不少存款，竟被以此手法騙走500萬元，身上沒錢後，詐團還要他去向親友借錢及信貸，最後被騙走千萬元。

警方拘捕25歲張姓詐騙車手時，發現張嫌身上另帶著裝有128萬元的紙袋，警方根據鈔票綑線上的郵局印章，查出提款人為年逾7旬退休夫妻，原來張男早上才剛行騙取款，錢還沒上交就被逮獲，後將詐欺款項發還被害人，老本失而復得，夫妻倆對警方感謝不已。

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