嫖客黑名單蹂躪E奶妹 襲胸不舉 反咬仙人跳

2019-01-28

〔記者吳政峰／台北報導〕台中1名E罩杯應召女小婕（化名），對外開價每小時8000元，她赴旅館性交易，一開門發現客人是偏好SM（性虐待）的黃男，嚇到轉頭就走，黃男火速攔她，狂襲胸還試圖硬上，糗的是不管他怎麼弄，下體均呈不舉頹勢，場面尷尬，黃男還被依強制性交未遂罪判刑2年，最高法院日前維持原判確定。

小婕雖然開價不低，但胸前宏偉、年僅20歲、身高165公分等條件，仍吸引不少尋芳客上門，黃男就是其中一名，但他有喜愛玩SM的特殊性癖好，且交易時過於粗暴，小婕接了2、3次後就敬謝不敏了。

判決書指出，2016年9月間，黃男一時性起，聯絡馬伕找小婕，小婕踏入旅館房間，赫見恩客竟是變態的黃姓熟客，受驚欲離去，黃男見狀搶先一步拉住她，暴力式地扯掉她的衣服，狠掐、猛舔其胸部，要求性交易。

小婕傳訊「救命」、「202房」給馬伕後，虛與委蛇地同意黃男要求，只是再怎麼刺激，黃男那裡還是軟趴趴，令他非常洩氣。

此時，房間電話響起，櫃台人員接獲馬伕通知，致電了解狀況。黃男誆稱沒事，還想加買1小時，櫃台卻聽到小婕求救聲，察覺異狀拒絕黃的要求，並揚言報警，黃男竟回「我也要報」，隨即掛上電話。

警察到場後，聽從櫃台「房間還剩5分鐘」的指示，同意晚點再救人，期間，黃男掏出8000元給小婕，並拍照證明雙方是性交易，小婕也未拒絕，把錢塞入皮包。5分鐘後，員警與業者一同入內，全身赤裸的小婕哭成淚人兒，黃男則僅穿內褲，控訴遭到仙人跳。

一審、二審均認為黃男辯詞沒有依據，考量他舉弱未成功，依強制性交未遂罪判刑2年。黃男不服上訴，主張小婕有拿錢，雙方為性交易。

不過，最高法院指出，黃男爭執的都是事實，一、二審都已認定過，非三審法律審須處理的範疇，駁回上訴。

給錢反咬仙人跳示意圖

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