國道大林車禍／駕駛瞌睡害6車連環撞 準新娘 頭變形枉死

2019-01-28

造成1死兩傷

〔記者蔡宗勳、陳璟民／嘉縣報導〕疲勞駕駛惹禍！23歲周姓小轎車駕駛，昨行經國道1號北上嘉義大林路段，疑打瞌睡自撞路肩護欄，車停在外側車道，隨後發生6輛大、小車連環撞，造成1死2傷，其中即將結婚的蔣姓情侶檔小轎車撞到周男的車後，又遭2輛車與1輛槽車追撞，致38歲賴姓女友頭顱變形，送醫不治。

國道警察初步調查，23歲周男駕駛銀色自小客車，昨晨2點52分行經事故路段，疑精神不濟、打瞌睡自撞路肩護欄，車拋錨停在外側車道，後方鄭男的自小貨車閃避不及，擦撞周男的車後也停在外側車道。

接著37歲蔣男、賴女共乘的黑色自小轎車，擦撞周男的車後停在中線車道，然後遭朱男駕駛的小客貨車追撞，再被阮女開的自小轎車撞個正著，這時，郭男駕駛液化氣體槽車行駛在外線車道，擦撞周男的車後偏至中線車道，又撞擊蔣男的車，造成坐在副駕駛座的賴女頭顱變形、左小腿骨折，失去生命跡象。

車禍現場怵目驚心，救護人員到場見1女已無呼吸、心跳，大林慈濟醫院表示，賴女到院時已無生命跡象，搶救後不治，蔣男傷勢為右手骨骨折，另名葉女胸部挫傷、上排牙齒斷1顆等傷勢。

6駕駛將送辦釐清責任

警方表示，初步了解周男疑似疲勞駕駛肇禍，其餘5車均涉行車未注意前方動態，駕駛酒測值皆為0，現場4點恢復全線通車，6車駕駛將依業務過失致死及過失致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，肇事原因與責任待釐清。

蔣姓男子駕駛的黑色轎車慘被3車連續追撞，造成蔣男受傷，賴姓女友死亡。 （記者蔡宗勳翻攝、取自蔣男臉書） 周姓男子駕駛白色轎車自撞外側護欄後，被3部車追、擦撞。 （記者蔡宗勳翻攝）

6車追撞示意圖

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