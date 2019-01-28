戀童狼再犯49性侵猥褻罪 判22年

2019-01-28

〔記者錢利忠／台北報導〕37歲戀童狼歐陽大智，10多年前因性侵男童並拍裸照而入獄，出獄後又對多名男童伸出狼爪，被判刑11年定讞，檢警審閱他留存的猥褻照片，另查出他還對4名未曝光的男童下手，高等法院再判他12年徒刑定讞，高院裁定他共犯下49個強制性侵及猥褻罪，合併應執行22年徒刑。

此案遺憾之處在於，其中一名被害男童的母親，因自責所託非人，已輕生辭世，被害家屬對歐陽大智提出100萬元民事求償，一審雖判准，但高院審理期間，他卻耍賴擺出「沒錢賠」的態度，令家屬氣結。

歐陽大智從13年前在北市信義區某豪宅擔任保全開始，趁下班時間陸續對多名幼童伸出狼爪，共5名僅就讀幼兒園或國小的男童受害，他被判4年6月入獄並接受強制治療，2014年刑滿出獄。

他出獄後惡性不改，結識身為單親媽媽的網友後，假好心表示願意幫忙接送小孩，趁機多次猥褻男童，還強逼男童口交或肛交，犯後更拍下裸照留存。

他辯稱，自己年幼時曾被性侵，還被詛咒「若長大不性侵其他小朋友，會車禍而死」，試圖合理化其犯行，最後被依強制性交、拍攝猥褻物等罪判刑11年定讞；檢警過濾扣案的照片檔，查出他另對4名未曝光的男童下毒手，再依強制猥褻等罪將他起訴。

情境照

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