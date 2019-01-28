公車撞700萬瑪莎拉蒂屁股 司機嚇傻⋯

2019-01-28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市漢程客運72A路公車前天下午行經新興區中山路和中正路口，疑未保持安全車距又疏於注意車前狀況，追撞新車價700多萬元的瑪莎拉蒂名車，瑪莎拉蒂後保險桿疑有擦裂痕，48歲鄭姓公車司機下車查看，一度嚇傻愣住，後悔莫及。

被撞的53歲謝姓車主從事食品業，低調話不多，只希望愛車能回復原狀，他表示，車子只保第三責任險，車損狀況需送車廠評估，初步檢視發現，車後保險桿疑有擦裂痕，但名車修理費恐需數十萬元。

新興分局交通分隊趕到現場處理，對兩名駕駛進行酒測，兩人酒測值均為零。員警表示，該輛被撞的瑪莎拉蒂屬Quattroporte款，原價約700多萬元，若是中古車，售價也不便宜。

鄭姓公車司機下車查看，發現追撞了瑪莎拉蒂，神情緊張，深怕慘賠欲哭無淚。事發後，公車上乘客均未受傷，一名70多歲女乘客被安排接駁上其他公車，當員警趕到處理時，大多數乘客已自行離開。

警方指出，鄭姓司機疑未保持安全車距，且疏於注意車前狀況，因而撞上前方謝男駕駛的瑪莎拉蒂車尾，警方將對鄭男開罰；至於車損屬民事糾紛，由雙方調解理賠事宜。

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