男傳LINE定位嗆輸贏 少年撂人 「深夜食堂」濺血

2019-01-28

〔記者鄭景議／台北報導〕同為餐廳工讀生的20歲周男與17歲高男，因工作上起口角互嗆，周男氣不過，直接用LINE「傳送位置訊息」，並嗆高男「來輸贏」。周男昨凌晨到有士林夜市深夜食堂之稱的熱炒攤吃炒羊肉，正吃得津津有味，未料高男真的帶10多人持刀衝過來，把周男一行人砍到見血。

昨清晨6點多，警方帶回高男等5人，高男坦承犯案，訊後依殺人未遂、傷害罪嫌移送法辦。

警方調查，周男與高男都在某婚宴餐廳兼職當工讀生，兩人因工作關係發生爭執，下班後還持續在LINE上互吵。前晚10點多，高遭周男嗆「來輸贏」，周男還透過LINE「傳送位置訊息」，高心想「來就來」，昨凌晨0點打電話找了10多名友人，持西瓜刀、鐵鎚、棍棒等，到士林夜市知名熱炒攤「士林生炒羊肉」找周男。

周男與5名友人本來悠哉地吃著熱炒，看到高男居然真的出現，還帶了一群人，驚慌之下四散逃逸，但仍逃不過高男等人的圍捕，遭到砍傷；其中周男身中多刀，傷勢最重，友人吳男、鮑男、魏男也都被砍或打傷，所幸送醫後都沒有生命危險。

「士林生炒羊肉」藏身士林夜市巷弄，被網友稱為深夜食堂版的平民米其林，每天深夜12點30分，老闆才推著攤車出來，餐桌就擺在騎樓下，常見老闆的餐桌椅才放妥，不到5分鐘就坐滿客人。

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