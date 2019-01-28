8逃逸移工擠1車 見警縮頭通通被抓

2019-01-28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕8名印尼籍逃逸移工擠進一輛計程車去找朋友，26日晚上8點多，計程車行經桃園區春日、三民路口的警方攔檢點，員警眼尖發現女乘客見到警察馬上縮頭，直覺有異，要求駕駛停車，意外查獲逃逸移工。

春節將至，警方加強臨檢，武陵派出所所長林武傑帶班在桃園市桃園區春日、三民路口進行路檢，林員發現一輛經過路檢點的Wish計程車，裡頭乘坐的女乘客看到警察馬上縮頭，直覺有異，加以盤查。

「停止！先熄火！」林員要求計程車停車，赫見車內包括駕駛擠了9人，員警詢問是否超載？司機無奈地說：「他們就硬塞啊！」

警方清查時，要求車內外籍移工出示外僑居留證，只見移工不斷用母語交談，對於員警的詢問，都搖頭表示聽不懂或沉默不語，有人還想開車門下車。

6男為漁工、2女為照護工

警方當下將車內移工帶回調查，發現8人都是被通報逃逸的印尼籍移工，其中6男為漁工、2女為照護工。

8人非越南團逃脫旅客

警方訊問時，逃逸移工供稱因不適工作環境、薪資少、與同事不和而逃逸，逃逸期間投靠同鄉或打零工為生。前天大夥相約到桃園聚會，結束後搭計程車一起去找朋友，不料遇到警察。警方訊後將8人交由移民署桃園專勤隊收容。而該計程車司機因違規超載，也被警方依違反道路交通管理處罰條例開出3000元罰單。警方表示，全案與越南旅行團入境、152名旅客脫逃事件無關。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/