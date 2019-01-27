大鵬灣競速撞車報復 名車手被判刑

2019-01-27

尤翊豪稱機械故障非故意

〔記者李立法／屏東報導〕大鵬灣國際賽車場舉辦比賽，知名賽車手尤翊豪與黃姓賽車手競速過程中發生碰撞，造成車損人傷，黃男認為尤男故意衝撞釀禍，憤而提告，尤辯稱機械故障失控，但法官檢視證據，認定是惡意行為，依傷害罪判尤男2月徒刑；賽車場上的碰撞罕見出現賽車手被判刑，引起業界議論。

撞車衝突變大亂鬥被PO網

據了解，法官判刑的關鍵，除了法官檢視比賽過程影像，發現尤男撞上黃男前未煞車減速，並經中華賽車協會仲裁與紀律委員會勘驗尤的賽車煞車功能正常無誤，應能在撞上黃男前踩下煞車才是，還有一個原因是尤下車後，竟不是關心黃男情況，而是說「一人一次」等語，認定尤男是故意撞擊，行為不足取，依此處刑。

被視為「高風險運動」的賽車，比賽過程中常見高速行駛的賽車發生碰撞，多半是賽車手操控失準或機械故障，出於惡意或以報復為目的碰撞事故很罕見。

嗆聲1人1次 被判是惡意

判決指出，黃、尤2人是在1年多前參加賽事時發生碰撞，造成黃男胸口挫傷，賽車嚴重損毀，尤下車後對黃撂了一句「一人一次」。據了解，黃、尤2人當時因為撞車起衝突，從賽道延燒到休息區，還變成群眾滋事叫囂，衝出不少黑衣人助陣，甚至有無辜小孩受波及，被民眾拍下影片PO上網路，中華賽車協會事後也對2人作出暫時性的扣照及禁賽處分。

黃男提告後，出庭表示，回想雙方在先前的一場賽事中曾發生擦撞，沒想到尤男出於報復故意衝撞他。尤男辯稱並非故意，是機械故障導致他無法控制方向才撞上黃男，高速競賽中本來就會有風險，碰撞事故屬於賽車運動容許風險範圍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/