白嫖傳播妹 遭剁2指丟包路邊

2019-01-27

〔記者王宣晴／新北報導〕鄭姓男子日前疑因白嫖酒店小姐，昨下午跟酒店經紀談判賠償破裂，遭惡煞圍毆砍殺，還被強押上車，最後被丟包在新北市三重中正北路上；鄭男全身多處刀傷，還有兩根手指被砍斷，一度休克，幸急救後撿回一命。

談賠償破局 3煞圍毆砍殺

警方調查，本月20日鄭男與友人前往北市某酒店消費，之後帶酒店小姐出場，鄭與酒店小姐前往汽車旅館開房，酒店小姐隔日打電話要鄭男付錢遭拒，一度前往板橋警分局報案遭性侵，後決定先去驗傷，擇日再完成報案程序。但鄭男友人否認鄭涉性侵。

受害女子心有不甘，昨下午由7名酒店經紀出面，跟鄭男及3名友人約在新北市蘆洲一家咖啡廳談判，要求鄭男拿出8萬8千元賠償；鄭男當場拒絕「不可能！」即離開。對方火大，開兩輛車追上鄭男，3人下車，1人持長刀揮砍，鄭被砍傷後又被強押上車，鄭的友人攔車不及遭押走。

警方獲報，將鄭男友人及4名酒店經紀列為關係人，同時追查鄭男與砍人嫌犯行蹤，半小時後，鄭男被丟包在三重中正北路路邊，渾身是血向路邊的檳榔攤求救。

失蹤半小時 向檳榔攤求救

警消獲報趕抵，發覺鄭的左手臂、後背各有2處刀傷，後腦1處刀傷，左手小指被砍斷，右手食指被削掉一截，送醫急救後住院觀察。警方目前鎖定至少3嫌涉入案件，依殺人未遂、妨害自由等罪追查中。

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