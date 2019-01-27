從小保母養大 男免扶養生母

2019-01-27

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子襁褓中就被送到李姓保母家扶養，小學後未再見過父母，結婚時父母沒出現，是由李姓保母夫妻主婚，後來母親雖生病，但他拒絕扶養；陳男出庭說，生母錯過他生命中每個重要時刻，庭上的生母聽完後沉默不語，法官判決陳男勝訴，免除對生母的扶養權。

錯過生命中每個重要時刻

陳男主張，父親在他出生不久，與小三另組家庭，母親疑為工作將他送到李姓保母家，原本每週會來看他，不過半年之後，母親再也沒有付錢，來看他的頻率也越來越少，李姓保母沒有向母親催討，把他當作自己孩子扶養，上小學後，父母都再也沒有來過。

李姓夫妻可能是知道陳男的母親經濟情況不好，僅收了半年的保母費，就把陳男扶養成人。陳男長大後，也沒有與父母往來，反而是出社會後，時而回保母家探望李姓夫妻。

陳男主張，結婚那年他將保母夫妻視為父母，當他的主婚人，保母的家人都來參加他的婚禮為他祝福，父母則未出現。後來保母夫妻過世，陳的生母年邁生病找上他，陳拒絕扶養生母，打民事官司欲拋棄扶養權。

法官傳喚李家保母的女兒作證，而陳母聽完兒子在庭上的告白也無任何反駁，法官認為陳母對陳男未盡扶養義務，依此免除陳男扶養陳母的義務。

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