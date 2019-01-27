借「大黃蜂」扮高富帥 色工人下藥女業務

2019-01-27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台中市39歲葉姓工人結識20多歲女業務，覬覦對方美色，向友人借用租來的「大黃蜂」跑車扮成高富帥，前天約女方到苗栗縣三義鄉遊玩，竟涉嫌在飲料下藥還灌酒，俟女方頭腦昏沉強擄上車猥褻指侵，所幸被警方發覺有異攔查，葉男衝撞警車仍被圍捕落網，成功救出受害人。

遇攔查 還衝撞警車逃

葉男覬覦女業務，刻意營造「香車美人」氛圍載對方出遊；女業務指控，兩人當天在餐廳吃飯，她只喝了一瓶啤酒，如廁後回來再喝了些桌上果汁，就覺得頭腦昏沉，葉男還頻頻勸酒，又帶她續攤，到了晚間昏沉醉倒，趴睡桌上，葉男將她強拉上車猥褻並載離。

警方調查，葉男因駕車搖晃，路上遇警攔查，竟倒車撞到後方轎車，再衝撞前方警車逃逸。警方通報警網追捕，2小時後在三義游泳池旁找到葉男駕駛的跑車，並在附近將他圍捕到案，車上的女業務則滿臉驚恐向警方哭訴求助。

女業務說，葉男不僅指侵她，還因衝撞警車導致車輛受損，威脅要她拿錢賠償，「不賠就以肉體償還」，她不從就被葉男毆打。

葉男酒測值0.84，否認毆打女業務，只說醉後「有用手碰觸她的身體」；警方詢後依妨害性自主、公共危險和妨害公務等罪嫌將葉男送辦。

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