手機失而復得 友邦王子大讚台灣

2019-01-26

應邀到台中玩 留在小黃後座

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市葉姓計程車運將日前在車內拾獲手機，他送到四分局黎明派出所，員警聯繫到失主，萬萬沒想到，失主竟是我國友邦史瓦帝尼王國的王子班柯希，他應友人邀約到台中遊玩，途中不慎遺失手機，王子對台灣警察的高效率，稱讚不已。

失主現身 運將才知是史國王子

葉姓運將本月19日將手機送至黎明派出所，他說，乘客把手機遺忘在後座，希望員警協助聯繫失主，員警檢視手機通訊錄的朋友名單，打電話請朋友轉告失主領回，當失主到派出所認領，員警發現此人很眼熟，好像在新聞中看過，一問才知道，原來是我國友邦史瓦帝尼的王子班柯希，目前正於實踐大學攻讀研究所。

運將和員警 「最佳國民外交」

班柯希說，他應友人邀約到台中遊玩，從計程車下車後卻遺忘手機，所幸遇到熱心的司機與警察的協助，順利地找回手機，葉姓司機經員警通知，得知失主居然是邦交國的王子，也深感訝異；黎明所所長劉文榮說，葉姓司機與員警不分國籍協助外籍人士，是最佳國民外交。

史瓦帝尼王國（Kingdom of Eswatini）是位於南非的內陸小國，以前名為「史瓦濟蘭王國」（Swaziland），恩史瓦帝三世去年在獨立50週年及國王50歲生日活動中表示，「史瓦濟蘭」是英國人訂下的國名，他要在這一天將國家改名為史瓦帝尼。

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