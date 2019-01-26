恐怖～17噸爆竹藏高雄民宅 威力等同千顆手榴彈

2019-01-26

史上最大宗爆竹走私

〔記者洪定宏、蔡清華、黃旭磊／高雄報導〕你的鄰居是火藥庫！林姓男子從中國走私總重達17公噸、129種爆竹煙火，竟不顧公共安全，將包括單發即可炸毀一輛汽車的專業「椰型煙火」藏放高雄鳥松、大社、梓官區的住宅區，所幸被及時查獲，這批17公噸的爆竹若同時引爆，具有高達約1000顆手榴彈的威力，將造成重大災害及眾多人員傷亡；這是國內歷來破獲最大宗的走私爆竹煙火案。

林男本月15日在其高雄市租屋處落網，查緝人員也從林租來堆貨的鳥松等三區據點起出一般爆竹煙火及專業爆竹煙火，總計17290.83公斤，經消防單位鑑驗，種類129種，包括中國簡體及台灣繁體等多種品項，嫌犯原擬在農曆年前後燃放爆竹的熱季，大賺一筆不法之財。

貨車運送 如行動火藥庫

據調查，林男透過網路向綽號「阿力」男子，低價從中國收購後，使用貨櫃走私來台，再以貨車化整為零送至承租處囤放。其中大型專業的「椰型煙火」，裝填一半黑火藥，施放時速達1440公里，可瞬間炸飛一輛汽車，威力驚人；2017年元旦，新北市蔡姓男子因無專業人士在旁指導，逕自施放椰型煙火，結果爆頭身亡。

一顆就可炸飛一輛車

高市消防局表示，本案違反爆竹煙火管理條例，至少開罰138萬元。查緝人員除將煙火送去銷毀，也將林嫌函送法辦。

瑞祥高中退休自然科教師陳涼陽表示，17公噸爆竹應含850公斤黑火藥，約與50公斤的TNT相當，大約是1000顆手榴彈的威力。

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